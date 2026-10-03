Грузінскі фестываль "Тбілісоба" вярнуўся ў Мінск праз 7 гадоў
Свята сонечнай Грузіі ў самым цэнтры сталіцы - фестываль "Тбілісоба" праз 7 гадоў вярнуўся ў Мінск і разгараецца на пляцоўцы каля Палаца спорту. Аўтэнтычныя калектывы з гэтай далёкай, але ў той жа час блізкай для нас краіны радуюць гасцей і жыхароў Мінска сваёй музыкай і танцамі і, вядома, вялізны фудкорт з традыцыйнымі грузінскімі напоямі і стравамі.
У Мінску ля Палаца спорту зноў пахне Грузіяй: фестываль "Тбілісоба" вярнуўся праз 7 гадоў
Суботні вечар у цэнтры сталіцы відавочна не пра цішыню. Ля Палаца спорту разгарнулі "Тбілісобу" - традыцыйнае грузінскае свята збору ўраджаю. У Мінск яно прыехала ўпершыню за 7 гадоў. Арганізатары называюць пляцоўку галоўным канцэртным пунктам дня.
Са сцэны ідзе шматгалоссе, тое самае, што ЮНЕСКА лічыць культурнай спадчынай. Гучыць і ўсім вядомая "Суліко". Побач працуюць пункты са стравамі грузінскай кухні.
"Свята выдатнае, надвор'е шыкоўнае, прама як па заказе. На 100 % адчуваецца грузінскае мужчынскае шматгалоссе, паслухаць яго ў Мінску вельмі прыемна", - гаворыць адна госця. Другая дадае: "Пах Грузіі з усіх бакоў, гукі Грузіі, грузіны вакол - проста шыкоўна".
Тыя, хто прыйшоў яшчэ ў 15:00, сыходзяцца ў адным: такіх канцэртаў гораду не хапае. Асабліва тым, хто пакуль не можа з'ездзіць у Грузію і хоча хоць тут паслухаць матывы і паесці.
Пляцоўка працуе як мінімум да 22:00. Уваход вольны для ўсіх, каму блізкія грузінская кухня і культура.