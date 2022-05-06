Губернатар Аляксандр Турчын павіншаваў ветэрана Аляксандра Слабаду

"Беларусь памятае". Сустрэча пакаленняў з ускладаннем кветак на алеях славы і каля памятных месцаў - шчырыя віншаванні гэтымі днямі прымаюць нашы пераможцы.



У госці да ганаровага грамадзяніна Мінскай вобласці, Героя Сацыялістычнай Працы і свайго сябра Аляксандра Іванавіча Слабады прыехаў губернатар Аляксандр Турчын. Пасля ўручэння падарункаў доўгажыхару (а ветэрану 101 год) абмеркавалі падзеі з жыцця Мінскай вобласці. У прыватнасці, у Любанскім раёне, дзе Аляксандр Слабада працаваў амаль 10 гадоў. Таксама старшыня Мінскага аблвыканкама паабяцаў прыехаць у госці да ветэрана на яго дачу гэтым летам і там адзначыць 102 дзень нараджэння.



Ветэран Вялікай Айчыннай і ўдзельнік аперацыі "Баграціён". Аляксандр Слабада ўдзельнічаў у абароне Магілёва і Масквы, тройчы паранены. Акрамя таго, быў камандзірам партызанскага атрада. Сярод яго узнагарод 2 ордэны Баявога Чырвонага Сцяга, медаль "За адвагу".

