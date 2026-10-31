Гуманітарная місія ў Беларусі для жыхароў Алешак падыходзіць да фіналу

Чарговая гуманітарная місія падыходзіць да завяршэння. Раніцай 31 кастрычніка ў аэрапорце Гомеля са шчырай цеплынёй і клопатам сустрэлі эвакуіраваных жыхароў Алешак. Пасля знясільваючай дарогі людзей чакаў масштабны пункт дапамогі. Там можна было спакойна адпачыць, сагрэцца, атрымаць гарачае харчаванне і неабходны медыцынскі догляд.

Жыхары Алешак з хваляваннем адзываліся пра беларусаў і пра Прэзідэнта краіны. Украінскія аўтобусы ўжо прыбылі на тэрыторыю Беларусі, у пункт пропуску "Новая Гута". Пад'язджаюць карэты хуткай дапамогі, стаяць у чаканні беларускія валанцёры. Жыхары горада Алешкі з аўтобусаў пакуль не выходзяць. Трэба, каб усё было падрыхтавана, і потым эвакуіраваныя пяройдуць у транспарт, які будуць суправаджаць ужо ўкраінскія медыкі. У гэты час беларускія працягваюць аказваць медыцынскую дапамогу (гл. відэа).