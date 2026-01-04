Ідэальны крой, натуральная тканіна - беларусы высока шануюць якасць беларускага тэкстылю

2025 год стаў эксперыментальным для беларускай лёгкай прамысловасці. Стварэнне капсульнай школьнай формы для вучняў і настаўнікаў, пашырэнне геаграфіі экспарту беларускай прадукцыі і, вядома, пільная ўвага кіраўніка дзяржавы да беларускага тэкстылю падчас Усебеларускага народнага сходу.

Статыстыка - рэч дзіўная. Яна гаворыць на мове лічбаў, стылістыка - рэч яшчэ больш унікальная, гэта спосаб сказаць, хто ты ёсць, без слоў. Летась беларускі тэкстыль адправіўся больш як у 30 краін свету. Але сёння прапануем зірнуць на гэтую гісторыю не праз справаздачы, а праз прызму стылю, фактуры і выбару. А яшчэ раскажам, чаму беларускае сапраўды не пашыта белымі ніткамі (глядзіце відэа).