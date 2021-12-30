Індустрыяльны парк "Вялікі камень" прыняў абласны этап праекта "100 ідэй для Беларусі"
"Школа бяспечнага інтэрнэту", праект па выкарыстанні пелет як альтэрнатыўнай крыніцы энергіі. Абласны этап рэспубліканскага моладзевага конкурсу "100 ідэй для Беларусі" прыняў індустрыяльны парк "Вялікі камень". Юныя навукоўцы абаранялі вынаходкі перад кампетэнтным журы. Усяго на выставе вынаходнікі прадэманстравалі больш за 30 моладзевых праектаў.
Аўтараў распрацовак узнагародзяць сертыфікатамі і дыпломамі. А праекты-пераможцы прадставяць рэгіён на рэспубліканскім фінале конкурсу, ён пройдзе ў лютым.