Ініцыятыва Чырвонага Крыжа: у Беларусі стартавала дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў"

Святочны цуд можна здзейсніць ужо сёння. У Беларусі стартавала дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў". Ініцыятыва Чырвонага Крыжа праходзіць ужо 13-ты раз. Яна накіравана на тое, каб парадаваць дзяцей, якія сутыкнуліся з цяжкай жыццёвай сітуацыяй, а таксама пажылых людзей. Мэта - выканаць навагоднія мары тых, хто асабліва чакае падтрымкі.

"У арганізацыях мы выстаўляем ёлкі, на якіх вешаем пэўнае жаданне дзяцей. Гэта значыць дзіця само, мы спачатку едзем у інтэрнат, яно піша жаданне. Дзяды Маразы потым купляюць гэты падарунак. Мы альбо самі завозім, альбо бяром кагосьці з прадпрыемства для таго, каб яны таксама паехалі, паглядзелі".