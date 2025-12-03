3.74 BYN
Ініцыятыва Чырвонага Крыжа: у Беларусі стартавала дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў"
Святочны цуд можна здзейсніць ужо сёння. У Беларусі стартавала дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў". Ініцыятыва Чырвонага Крыжа праходзіць ужо 13-ты раз. Яна накіравана на тое, каб парадаваць дзяцей, якія сутыкнуліся з цяжкай жыццёвай сітуацыяй, а таксама пажылых людзей. Мэта - выканаць навагоднія мары тых, хто асабліва чакае падтрымкі.
Дзмітрый Шаўцоў, генеральны сакратар Беларускага Чырвонага Крыжа:
"У арганізацыях мы выстаўляем ёлкі, на якіх вешаем пэўнае жаданне дзяцей. Гэта значыць дзіця само, мы спачатку едзем у інтэрнат, яно піша жаданне. Дзяды Маразы потым купляюць гэты падарунак. Мы альбо самі завозім, альбо бяром кагосьці з прадпрыемства для таго, каб яны таксама паехалі, паглядзелі".
Далучыцца да акцыі можа любы неабыякавы. Часцінку цяпла і клопату можна падарыць да 15 студзеня.