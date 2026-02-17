Інсцэніруюць выкраданне дзіцяці і патрабуюць выкуп - праваахоўнікі расказалі пра новы прыём падману

У міліцыю звярнулася мінчанка, якой патэлефанаваў невядомы і паведаміў аб выкраданні 15-гадовай дачкі. Жанчыне дасылалі фота дзіцяці і кватэры, патрабуючы перавесці грошы на крыптакашалёк. Палохала ў гэтай сітуацыі тое, што дачкі не было дома.

Сышчыкі за дзве гадзіны знайшлі дзяўчынку ў загарадным кафэ. Яна была ў поўным парадку. Аказалася, на днях школьніцы ў месенджары патэлефанаваў нібы кур'ер маркетплейса і паведаміў аб пасылцы. Пад выглядам удакладнення адрасу дастаўкі папрасіў прадыктаваць электронную пошту і код з паведамлення. Яна паслухалася і перайшла па спасылцы. А далей ужо ў ход пайшла стандартная схема.

"З непаўналетняй звязаліся лжэправаахоўнікі з гісторыяй пра тое, што ад яе імя зламыснікі робяць незаконныя пераводы за мяжу. Каб бацькоў не пасадзілі ў турму, а яе саму не аддалі ў прытулак, ахвяры загадалі абшукаць дом у пошуках зберажэнняў. Калі дзевяцікласніца не знайшла грошай, яе вымусілі ўдзельнічаць у "спецаперацыі". Па ўказанні аферыстаў дзяўчынка паехала за горад, адключыла тэлефон і дастала SIM-карту, каб "пазбегнуць праслухоўвання". Міліцыянеры праводзяць праверку", - расказаў намеснік начальніка АКВ Фрунзенскага РУУС Мінска Арцём Канапацкі.