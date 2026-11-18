Інстытуту інклюзіўнай адукацыі БДПУ спаўняецца 50 гадоў. За паўвекавую гісторыю гэтая кузня кадраў выпусціла тысячы кваліфікаваных спецыялістаў.

Сёння тут рыхтуюць педагогаў для работы з дзецьмі і дарослымі, якія маюць асаблівасці псіхафізічнага развіцця. У аснове навучання ляжыць практыка-арыентаваны падыход. Студэнты вучацца ствараць безбар'ернае асяроддзе і суправаджаць дзяцей з парушэннямі слыху, зроку, мовы або інтэлекту.

18 лістапада на ўрачыстым пасяджэнні Савета інстытута вызначалі стратэгію далейшага развіцця і ўшаноўвалі тых, хто развівае гэтую важную і высакародную справу.

"Інстытут з'яўляецца адзіным структурным падраздзяленнем у краіне, якое рыхтуе настаўнікаў-дэфектолагаў для забеспячэння якасці адукацыі і жыцця ўсіх катэгорый дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. І да свайго 50-годдзя мы падышлі з такімі поспехамі - 11 грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне адукацыі і навукі за апошнія 10 гадоў. Наша навуковая школа сёння складаецца з 5 дактароў навук, 30 кандыдатаў педагагічных, псіхалагічных і іншых навук. Нашы студэнты становяцца пераможцамі як у навуковых даследаваннях, так і ў творчых праектах", - расказала дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ імя Максіма Танка Вера Хітрук.

Інстытут інклюзіўнай адукацыі БДПУ мае статус базавай арганізацыі краін СНД па падрыхтоўцы і павышэнні кваліфікацыі спецыялістаў у гэтай сферы. Сёння тут на дзённай і завочнай формах вучацца больш за 1,5 тыс. студэнтаў.