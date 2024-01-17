Не будзе памятных мерапрыемстваў, затое адбудзецца ганебны суд - як Польшча адзначае 79-годдзе вызвалення Варшавы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
Гістарычны дзень для Польшчы - 79 гадоў таму сіламі Першага Беларускага фронту ад фашыстаў была вызвалена Варшава. За 5 гадоў акупацыі нацысты знішчылі практычна ўвесь горад і ўсю прамысловасць.
З больш чым мільённага даваеннага насельніцтва засталася шостая яго частка. На тэрыторыі Польшчы дзейнічалі некалькі найбуйнейшых канцлагераў, у тым ліку Асвенцім. У памяць аб перамозе пад Варшавай быў узведзены гранітны манумент "Братэрства брані". Сёння ён дэманціраваны, як і большасць іншых савецкіх помнікаў. Гісторыя забыта.
Не будзе сёння і памятных мерапрыемстваў у краіне, затое адбудзецца ганебнае судзілішча над вядомым польскім актывістам Войцэхам Альшанскім, які адстойвае гістарычную праўду. Вольга Давідовіч больш падрабязна расказала пра гістарычныя падзеі ў Польшчы і сённяшні дзень (гл. відэа).