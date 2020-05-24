Гісторыя любові да беларускай глыбінкі

У сілах кожнага з нас зрабіць сваё жыццё лепшым. У роўнай ступені гэта выказванне мае адносіны і да малой радзімы. А вось цалкам памяняць гарадское жыццё на вясковы побыт - такое адбываецца нячаста. Звычайна адбываецца наадварот. Аднак менавіта на гэта адважылася маладая сям'я з Пінска. Муж і жонка Кавалевічы пераехалі ў стары сельскі дом. Завялі гаспадарку і стварылі вялікую сям'ю. Зараз там выхоўваюць пяцярых дзяцей. Акрамя таго, жыццё на зямлі натхніла на прыватны бізнес. У найбліжэйшы час муж і жонка адкрыюць сямейную сыраварню.



Пра сваю любоў да беларускай глыбінкі яны распавядуць у сюжэце Марыі Тройніч (відэа).

