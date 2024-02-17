Вынікі дабрачыннай акцыі "З добрым сэрцам у кожны дом" падвялі ў Мінску
"З добрым сэрцам у кожны дом". Вынікі дабрачыннага марафона падвялі ў Мінску.
У падтрымку сем'яў, што выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю, сабралі 180 тыс. беларускіх рублёў. Ініцыятыву падтрымалі парадку 30 буйных прадпрыемстваў сталіцы. Для дзяцей закупілі спецабсталяванне. А тым, каму патрэбна рэабілітацыя, перадалі грашовыя сертыфікаты.
Эмацыянальная сустрэча адбылася ў культурным духоўна-асветніцкім цэнтры "Каўчэг" Свята-Елісавецінскага жаночага манастыра. З гэтай нагоды туды даставілі часціцу Пояса Прасвятой Багародзіцы.
Арганізатар дабрачыннага марафона - Мінгарвыканкам. У акцыі таксама прынялі ўдзел ГА "Беларускі саюз жанчын" і ГА "Беларусь Русь", актыўная моладзь. У якасці інфармацыйнага партнёра да добрых спраў далучылася і Белтэлерадыёкампанія.