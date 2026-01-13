Іванец: Навучэнцы апошніх курсаў будуць пачынаць сваю дзейнасць на будучых рабочых месцах

У бягучай пяцігодцы аб'ём практыка-арыентаванага навучання складзе не менш за 50 %. Гэта прадугледжана праграмай "Беларусь інтэлектуальная". Яе мэта - павысіць якасць і канкурэнтаздольнасць адукацыі, якая адпавядае бягучым запытам рынку працы і патрэбнасцям нацыянальнай эканомікі.

У Беларусі выбудавана дзейсная сістэма падрыхтоўкі кадраў. Зараз рэальнаму сектару эканомікі патрэбны спецыялісты для высокатэхналагічных галін. Сёння ў Беларусі працуюць больш за 180 інжынерна-тэхнічных цэнтраў для школьнікаў.