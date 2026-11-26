У Мінску праходзіць IX Міжнародная канферэнцыя Суда Еўразійскага эканамічнага саюза. Яна аб'яднала больш за 200 удзельнікаў з сямі краін, у тым ліку прадстаўнікоў органаў улады, міжнародных арганізацый, бізнесу, навуковай і юрыдычнай супольнасці.

Галоўная тэма - аднастайнае прымяненне права ЕАЭС. Ад таго, наколькі аднолькава краіны саюза трактуюць агульныя нормы, залежыць праца ўсяго аб'яднання. Асаблівую ўвагу ўдзельнікі надаюць ролі Суда ЕАЭС у забеспячэнні вяршэнства права і вырашэнні спрэчных пытанняў.

У першы дзень канферэнцыі таксама абмяркоўваюць лічбавізацыю правасуддзя, баланс інтарэсаў удзельнікаў эканамічных адносін і ўплыў рашэнняў Суда ЕАЭС на заканадаўства і практыку краін саюза.

27 лістапада ў цэнтры ўвагі будуць пытанні агульнага рынку, свабоднага руху тавараў і паслуг, канкурэнцыі, дзяржзакупак і лічбавых рынкаў.