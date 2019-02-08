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К акции "На работу на велосипеде зимой" присоединились более ста минчан
Сегодня в мире проходит акция для любителей велосипедного движения. Несмотря на зимнюю погоду, на работу надо приехать на двухколесном. С каждым годом все больше людей не оставляют велосипед на зимовку. Всех, кто сегодня воспользовался экотранспортом, угощали кофе или чаем со сладостями. Наш корреспондент Марина Муравьева также присоединилась к акции.
Увлечение ездой на велосипеде, как и у большинства подростков, у Прохора с детства. Только со временем хобби стало профессией. Сегодня юноша работает велокурьером. Каждый день на своем двухколесном по столице наезжает почти 70 километров. Педали крутит круглый год - независимо от сезона за минимальное время надо доставить заказ клиенту.
К акции "На работу на велосипеде зимой" вместе с Прохором сегодня присоединились более ста минчан. Каждый получил чашку чая либо кофе со сладостями. Минус 3 на улице - не препятствие для велолюбителей.
Зимняя акция на двухколесном транспорте проводится в мире в седьмой раз. В прошлом году к ней официально присоединились 335 белорусов. В этом году будет не меньше, обещают организаторы. Наша съемочная группа также решила на несколько минут провести тест-драйв зимнего велобайка.
В Минском велосипедном обществе уже зарегистрировано полтысячи минчан. Езда зимой для них - дело знакомое. У каждого за плечами рюкзак со всем необходимым.
В поддержку всемирной акции пройдет и фотоконкурс. Минчан приглашают сделать селфи по дороге на учебу или работу, разместить фото в социальных сетях с соответствующим хештегом и названием компании или учебного заведения и получить термокружку в подарок.
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