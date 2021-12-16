Да акцыі "Нашы дзеці" далучыліся супрацоўнікі Дэпартамента аховы
Марафон добрых спраў працягваецца ў Беларусі. Да акцыі "Нашы дзеці" далучыліся супрацоўнікі Дэпартамента аховы. Праваахоўнікі наведалі Асіповіцкую школу-інтэрнат для дзяцей з парушэннем апорна-рухальнага апарата. Выхаванцам паказалі навагоднюю казку. Упадабаныя героі выратуюць Новы год, адправіўшыся ў чароўную прыгоду разам з савой Алесяй, сабакам Кнопкай і быком Сігналам.
Хлопчыкаў і дзяўчынак таксама наведалі госці з Нацыянальнай гвардыі Рэспублікі Узбекістан, кіраўніцтва Дэпартамента аховы. Акрамя таго, для дзяцей падрыхтавалі салодкія падарункі і грашовы сертыфікат на 4 тысячы рублёў на патрэбы школы.