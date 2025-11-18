3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Качанава: Людзі павінны адчуваць справядлівыя адносіны да сябе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
19 лістапада ў Гродзенскай вобласці сенатары праводзяць адзіны дзень прыёму грамадзян. Абмяркоўваліся пытанні аховы здароўя, зямельныя і жыллёвыя, працоўных адносін і сацыяльнай падтрымкі.
На асабістым прыёме старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай былі абмеркаваны праблемы жыхароў з усёй краіны. Шматдзетны бацька звярнуўся з пытаннем аб прадаўжэнні арэнды зямельнага ўчастку, на якім знаходзіцца яго гандлёвы павільён. Наталля Качанава даручыла прадоўжыць тэрмін арэнды да выхаду яго жонкі з дэкрэту.
Усе звароты, што прагучалі 19 лістапада на прыёме, накіраваны ў профільныя ведамствы для дэталёвага вывучэння. Па найбольш вострых пытаннях дадзены даручэнні як на мясцовым узроўні, так і рэспубліканскім.