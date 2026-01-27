3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Качанава: Найважнейшыя рашэнні нараджаюцца там, дзе дзяржава і людзі дзейнічаюць разам
Год добраўпарадкавання паказаў, што найважнейшыя рашэнні нараджаюцца там, дзе дзяржава і людзі дзейнічаюць разам. Такім меркаваннем падзялілася старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава.
У Заслаўі на выязным пашыраным пасяджэнні падвялі вынікі і акрэслілі арыенціры на 2026 год.
Наталля Качанава:
"Мы пачулі шмат ініцыятыў, якія былі рэалізаваны ў Год добраўпарадкавання. У Гомельскай вобласці праходзіць форум грамадзянскіх ініцыятыў, які дакладна можна зрабіць рэспубліканскім. Пашырыць маштаб правядзення такіх ініцыятыў было б выдатна, таму мы падумаем як. Напрыклад, яшчэ прапанавана правесці інвентарызацыю зямель, якія вылучаліся калісьці пад агародніцтва".
Зараз пра канкрэтныя лічбы. За год у краіне высадзілі больш за 500 тыс. дрэў, звыш 600 тыс. кустоў і 33 млн кветак. Рамонт вулічна-дарожнай сеткі ахапіў плошчу амаль 14 млн кв. м.