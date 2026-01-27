Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Качанава: Найважнейшыя рашэнні нараджаюцца там, дзе дзяржава і людзі дзейнічаюць разам

Год добраўпарадкавання паказаў, што найважнейшыя рашэнні нараджаюцца там, дзе дзяржава і людзі дзейнічаюць разам. Такім меркаваннем падзялілася старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава.

У Заслаўі на выязным пашыраным пасяджэнні падвялі вынікі і акрэслілі арыенціры на 2026 год.

Наталля Качанава:

"Мы пачулі шмат ініцыятыў, якія былі рэалізаваны ў Год добраўпарадкавання. У Гомельскай вобласці праходзіць форум грамадзянскіх ініцыятыў, які дакладна можна зрабіць рэспубліканскім. Пашырыць маштаб правядзення такіх ініцыятыў было б выдатна, таму мы падумаем як. Напрыклад, яшчэ прапанавана правесці інвентарызацыю зямель, якія вылучаліся калісьці пад агародніцтва".

Зараз пра канкрэтныя лічбы. За год у краіне высадзілі больш за 500 тыс. дрэў, звыш 600 тыс. кустоў і 33 млн кветак. Рамонт вулічна-дарожнай сеткі ахапіў плошчу амаль 14 млн кв. м.

Разделы:

Грамадства