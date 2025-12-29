Качанава павіншавала юных пацыентаў РНПЦ дзіцячай анкалогіі са святамі

Падарыць дзецям надзею, добры настрой і падарункі - гэта і ёсць тое самае чараўніцтва, якім ахінуты навагоднія дні. 30 снежня марафон дабра зазірнуў у РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах.

"У гэтыя дні вельмі хочацца, каб дзеці адчулі шчасце і радасць ад святаў, якія чакаюць усе. Я сёння пагутарыла з гэтымі дзеткамі, і на душы так цёпла і радасна ад таго, наколькі яны пазітыўныя. Яны вельмі рады, што будзе свята, будзе цуд", - сказала Наталля Качанава.