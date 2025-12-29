3.72 BYN
Качанава павіншавала юных пацыентаў РНПЦ дзіцячай анкалогіі са святамі
Падарыць дзецям надзею, добры настрой і падарункі - гэта і ёсць тое самае чараўніцтва, якім ахінуты навагоднія дні. 30 снежня марафон дабра зазірнуў у РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах.
Тут медыкі змагаюцца за самае каштоўнае - жыццё дзіцяці. Сюды на лячэнне прывозяць дзяцей і падлеткаў з усёй краіны. Павіншаваць і падтрымаць рабят, якія зараз змагаюцца з анкалогіяй, прыехала старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава. Маленькіх пацыентаў чакалі падарункі, бо не кожнаму пашанцуе сустрэць Новы год дома. Анкадыягназ - гэта цяжкае выпрабаванне, а падтрымка нават проста цёплым словам не бывае лішняй.
"У гэтыя дні вельмі хочацца, каб дзеці адчулі шчасце і радасць ад святаў, якія чакаюць усе. Я сёння пагутарыла з гэтымі дзеткамі, і на душы так цёпла і радасна ад таго, наколькі яны пазітыўныя. Яны вельмі рады, што будзе свята, будзе цуд", - сказала Наталля Качанава.
Зараз на базе РНПЦ будуецца новы корпус, які значна пашырыць магчымасці цэнтра ў лячэнні цяжкіх захворванняў у дзяцей. Пасля наваселля магутнасць медустановы павялічыцца. Чакаецца да 50 тыс. наведванняў кансультатыўна-паліклінічнага аддзялення за год. З'явіцца больш рэанімацыйных ложкаў. Плануецца і рост колькасці аперацый - да 1300 штогод, прычым больш за 25 % з іх - высокатэхналагічныя. Запланавана і рэканструкцыя галоўнага корпуса РНПЦ.
Фота БЕЛТА