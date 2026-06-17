Качанава ўручыла полацкім медпрацаўнікам ключы ад арэндных кватэр

Здароўе нацыі - прыярытэт, вызначаны Усебеларускім народным сходам. На гэтым акцэнтавала ўвагу старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава падчас пасяджэння Полацкага райвыканкама. Гарантаванне дэмаграфічнай бяспекі і стварэнне камфортных умоў для жыцця беларусаў - пытанні, якія знаходзяцца на асаблівым кантролі дзяржавы. Перад мясцовымі органамі ўлады пастаўлены задачы па тэхнічным пераабсталяванні, мадэрнізацыі і будаўніцтве новых медустаноў. Галоўны практычны крок для Полацкага рэгіёна сёлета - увод у эксплуатацыю новай цэнтральнай гарадской паліклінікі. Яе ўзводзяць у мікрараёне райцэнтра, які хутка будуецца (больш падрабязна - глядзіце відэа).