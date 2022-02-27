Як беларусы рабілі свой выбар, за што аддалі свой голас на рэферэндуме

Сталіца, абласныя цэнтры, невялікія гарады і сёлы. Сёння ў дзень рэферэндуму беларусы самі выбралі, як далей будзе развівацца краіна. На выбарчых участках было шматлюдна. Людзі прыходзілі сем'ямі. Працавалі валанцёры, за ходам галасавання сачылі назіральнікі.



Тым, хто не мог прыйсці на ўчастак для галасавання асабіста, была дадзена магчымасць зрабіць гэта дома. Прадстаўнікі ўчастковай камісіі выязджалі дадому па заяўках.



Сёння працавалі і так званыя ўчасткі закрытага тыпу - у бальніцах, санаторыях і ваенных часцях. Пра тое, як беларусы рабілі свой выбар і за што аддалі свой голас, рэпартаж Вольгі Маслоўскай (відэа).



