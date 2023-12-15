Як праходзіць трэніроўка беларускіх удзельніц касмічнага палёту?

Секла дрэвы мачэтэ, будавала вігвам - жыллё індзейцаў, разводзіла агонь і падавала сігналы пошукава-выратавальным службам - такім няпростым быў сёння дзень у беларускі Марыны Васілеўскай, якая рыхтуецца да палёту ў космас. У Падмаскоўі экіпаж пад камандаваннем яшчэ аднаго нашага земляка - Алега Навіцкага - адпрацоўваў выжыванне ў лесе на выпадак аварыйнай пасадкі. Веды медыцыны таксама спатрэбіліся. Траўміраваўся адзін з членаў экіпажа. Яму наклалі шыну.

Яшчэ адна беларуска - Анастасія Лянкова, дублёр удзельніцы касмічнага палёту, - выжыванне ў лесе адпрацавала напярэдадні, і таксама паспяхова.

Старт транспартна-пілатуемага карабля "Саюз МС-25" запланаваны на сакавік 2024 года.

Яшчэ больш падрабязнасцяў аб падрыхтоўцы беларускіх удзельніц касмічнага палёту глядзіце ў нядзелю, 17 снежня, у "Галоўным эфіры" на "Беларусь 1".