Як рашэнні УНС розных гадоў паўплывалі на жыццё беларусаў

Усяго на форум заяўлены 2 700 дэлегатаў і запрошаных. З іх крыху больш за траціну - прадстаўніцы прыгожай паловы. Шмат моладзі - шасці працэнтам удзельнікаў няма і 30. А асноўны склад дэлегатаў знаходзіцца, можна сказаць, у залатым узросце - ад 41 да 50 гадоў.

А калі паглядзець па родзе дзейнасці, атрымліваецца вельмі шырокі зрэз грамадства. Гэта прадстаўнікі прамысловасці, будаўніцтва, транспарту і камунікацый, аграпрамысловага комплексу, сацыяльна-культурнай сферы, а таксама СМІ. Нямала дзяржкіраўнікоў, сілавікоў, студэнтаў, навучэнцаў і пенсіянераў.

Ужо зразумелыя і контуры галоўных тэм, якія абмяркуюць дэлегаты. У першую чаргу, праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на найбліжэйшыя 5 гадоў. У маштабным народным дыялогу і многія іншыя пытанні: аргкамітэт народнага веча атрымаў каля 17 тысяч прапаноў. А яшчэ кожны можа даслаць свае ідэі на спецыяльны сайт vsebel.by. Там прапановы акумулююцца. І гэта таксама добры паказчык таго, што хвалюе людзей: далёка не толькі палітычныя тэмы, але і медыцына, падаткаабкладанне, добраўпарадкаванне, сацыяльная падтрымка.

Як рашэнні УНС розных гадоў у частцы сацыяльнай палітыкі паўплывалі на жыццё беларусаў? Раскажа наш аглядальнік Алеся Высоцкая.

Дзяржава для народа і палітыка, у цэнтры якой - чалавек. Чырвоная нітка выступленняў беларускага лідара ў розныя гады на Усебеларускім народным сходзе - Беларусь захавае сацыяльную скіраванасць, як бы ні было парой цяжка.

Сацыяльна-палітычны курс

Кожныя пяць гадоў, пачынаючы з першага народнага веча, выклікі, з якімі сутыкалася Беларусь, былі рознымі. Але ў мінулым і сусветныя крызісы, і грыпозныя пандэміі, і ў самым пачатку няпростае станаўленне эканомікі ў суверэннай дзяржаве. Курс, як і было вызначана народам, застаўся па сённяшні дзень менавіта сацыяльна-палітычным.

Поспехі прамысловасці, рост экспарту, укараненне інавацый у вытворчасць для павышэння канкурэнтаздольнасці нашых тавараў - задачы УНС розных гадоў. Гэта ўсё для таго, каб дзяржава мела магчымасць актыўна ўкладвацца ў тое, што стварае камфорт і якасць нашага жыцця. Будаваць школы і дзіцячыя сады, абсталёўваць бальніцы, ствараць навукова-практычныя цэнтры з абсталяваннем і галоўнае - спецыялістамі высокага класа. І надаваць увагу не толькі буйным гарадам, але і сялу. А яшчэ падтрымліваць усіх, хто ў гэтым мае вострую патрэбу.

Сацыяльны блок - абавязковая частка форуму. Развіццё медыцыны, павышэнне нараджальнасці і працягласці жыцця, ахова здароўя. - напрамкаў шмат, у тым ліку сацыяльная абарона насельніцтва. На народных веча кожныя пяць гадоў беларусы розных прафесій, жыццёвага статусу, чыноў і званняў вызначалі вектары, якім далей надавалася першачарговая ўвага.

Мацярынскі капітал датэрмінова

Беларускія мамы маюць магчымасць, знаходзячыся ў дэкрэтным водпуску, дыстанцыйна працаваць і не страчваць пры гэтым дапамогу. Выкарыстоўваць датэрмінова мацярынскі капітал. Такім правам скарысталася ўжо траціна шматдзетных сем'яў. І рост сем'яў, дзе дзіцячых галасоў больш чым тры, не можа быць паказчыкам няправільна выбранага шляху.

Мінулыя пяць гадоў для Беларусі таксама не былі простымі, але ўдалося зрабіць нямала. І калі размова пра медыцыну, то тэхналогіі дайшлі не толькі ў гарады. Змяніліся і раённыя бальніцы.

Беларускіх грамадзян павінна станавіцца больш. Мы будзем мерамі дзяржпадтрымкі спрыяць росту нараджальнасці - вырашана ў 2010-м. Абсталяванне перынатальных цэнтраў знізіла ўзровень дзіцячай смяротнасці.

Увядзенне бацькоўскага капіталу ў свой час стымулявала з'яўленне ў сем'ях трэціх і чацвёртых дзяцей. Сёння эксперты думаюць, як надаць смеласці сем'ям на нараджэнне другога дзіцяці. Як удасканаліць сістэму адукацыі і рынак працы.

Права народа вырашаць свой лёс

Усё, што маем, не падарунак, які ўпаў з неба і нават не вынік сыравіннага экспарту. Гэта ўсё мы зрабілі самі і разам.

Беларускі сацыяльна-палітычны курс не раз даказаў эфектыўнасць. І дзесьці ў душы гэта разумеюць апаненты ўлады. Дзякуючы ўласнай мадэлі развіцця Беларусі ўдалося выратаваць краіну ад крызісаў і з гонарам супрацьстаяць наступствам, якія перажылі многія краіны. І прыкладаў такіх крызісаў нямала і ў гісторыі, і сёння.