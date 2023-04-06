3.71 BYN
Якая гатоўнасць у рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі?
Усе ўзятыя на сябе саюзніцкія абавязацельствы выконваюць беларускія вайскоўцы. Больш за 500 беларускіх інструктараў займаюцца навучаннем і падрыхтоўкай падраздзяленняў рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. Гэта ключавая і найважнейшая задача, пастаўленая Галоўнакамандуючым Узброенымі Сіламі Аляксандрам Лукашэнкам.
Прэзідэнт Беларусі трымае сітуацыю на асабістым кантролі. Для падрыхтоўкі задзейнічаны шэраг палігонаў і ўчасткаў мясцовасці, а трэніроўкі заснаваныя на сучасных формах і спосабах вядзення баявых дзеянняў. Пра адпрацоўку баявога зладжвання распавёў Яўген Горын (відэа).