3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Калі Інтэрнэт будзе літаральна "лятаць"? Ці рэальна быць на сувязі нават у сельскай мясцовасці?
Аўтар:Антон Малюта
Быць на сувязі нават у сельскай мясцовасці. У краіне працягваецца ўзвядзенне новых базавых станцый. Аб'екты будуюць мабільныя аператары, а паралельна працуюць над павышэннем якасці сваіх паслуг. На праблему звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы падчас Паслання народу і парламенту. Патрабаванні дакладна прапісаны ў нарматыўных актах. Да 2030 года амаль уся тэрыторыя павінна быць пакрыта сувяззю па тэхналогіі LTE, г.з. Інтэрнэт будзе літаральна "лятаць" (падрабязнасці ў відэа).