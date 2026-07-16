Калі не трэба абнаўляць медыцынскую даведку дзіцяці і ці пусцяць у школу без прышчэпак

Урачы нагадалі аб правілах выдачы медыцынскай даведкі для дзіцячых садоў і школ. Зноў афармляць дакумент трэба не ўсім. Дыспансерызацыя праводзіцца ў месяц нараджэння дзіцяці. Па выніках абследавання ўрач-педыятр афармляе медыцынскую даведку на тэрмін ад 6 да 12 месяцаў - у залежнасці ад узросту і стану здароўя дзіцяці. Калі дакумент застаецца сапраўдным на пачатак навучальнага года, звяртацца летам у паліклініку па новую даведку не трэба.

Наталля Свірыда, начальнік аддзела меддапамогі маці і дзецям камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама:

"У выпадку калі дзіця ўпершыню афармляецца ва ўстанову адукацыі, бацькам трэба звярнуцца да ўрача-педыятра па месцы фактычнага пражывання. Спецыяліст ацэніць вынікі праведзенай раней дыспансерызацыі і кансультацый. Пры адсутнасці неабходнасці ў дадатковых абследаваннях ён выдасць даведку аб стане здароўя дзіцяці".

Таксама медыкі нагадваюць: наяўнасць прышчэпак не з'яўляецца абавязковай умовай пры выдачы медыцынскай даведкі і не перашкаджае афармленню дзіцяці ў дзіцячы сад або школу. Гэта датычыцца і вакцын, якія не ўключаны ў Нацыянальны каляндар прафілактычных прышчэпак. Размова ідзе пра ВПЧ або вятранку.