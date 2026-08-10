Каля 200 студэнтаў працуюць на Мінскім аўтазаводзе: якую работу даручылі моладзі
Студатрады ў Беларусі даўно сталі не проста магчымасцю зарабіць на канікулах, а па-сапраўднаму запатрабаваным моладзевым рухам і школай жыцця. З пачатку 2026 года да яго далучыліся 49,5 тыс. маладых людзей. Сёння каля 200 хлопцаў і дзяўчат працуюць на Мінскім аўтазаводзе.
На галоўным канвееры Мінскага аўтазавода з тысячы дэталяў нараджаюцца грузавікі і аўтобусы, вядомыя ва ўсім свеце. Сёння ў цэхах МАЗа плячо ў плячо з вопытнымі зборшчыкамі працуюць студэнты. На працягу двух-трох тыдняў яны праходзяць навучанне пад крылом настаўнікаў, і толькі пасля гэтага атрымліваюць допуск да самастойнай работы.
У Беларусі студэнцкія атрады - гэта навочны прыклад таго, як дзяржава, прадпрыемства і моладзь разам будуюць будучыню. Студэнты атрымліваюць каштоўны вопыт, развіваюць прафесійныя навыкі, вучацца адказнасці і рабоце ў камандзе.