Каля 6 тыс. маладых спецыялістаў прыйшлі працаваць у сферу адукацыі

Актыўна ўліваюцца ў навучальныя будні не толькі школьнікі, але і маладыя педагогі (а гэта амаль 6 тыс. маладых спецыялістаў).

У 2026 годзе шэраг педагогаў сярэдняй школы № 130 горада Мінска папоўнілі 19 маладых спецыялістаў. У асноўным гэта настаўнікі пачатковых класаў, рускай мовы і літаратуры. Адаптавацца на першым працоўным месцы дапамагаюць вопытныя калегі. Важна, каб старт у прафесію для моладзі быў упэўненым і камфортным.

Усяго ж з пачатку жніўня на свае першыя працоўныя месцы ў самыя розныя галіны эканомікі прыйшлі каля 60 тыс. маладых спецыялістаў. Прыкладна 6 тыс. з іх - гэта маладыя педагогі і іншыя спецыялісты сферы. Самыя запатрабаваныя - настаўнікі-прадметнікі, напрыклад, па замежных мовах і матэматыцы. Больш за іншых у 2026-м адукацыя мела патрэбу ў педагогах пачатковых класаў (падрабязнасці - у відэа).