Камандная работа: Мінск супрацьстаіць стыхіям годна
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Студзень працягвае выпрабоўваць на трываласць беларусаў. У зімовым сцэнарыі - рэкордныя снегапады, калядныя маразы, адліга з ледзяным дажджом, а ўжо з 30 студзеня зноў чакаецца моцны мінус. Аварыйныя службы па-ранейшаму ў рэжыме гатоўнасці. Работнікі ЖКГ без перапынкаў прыбіраюць наледзь і снег, апрацоўваюць дарогі і тратуары спецсумесямі.
Снег, дождж і галалёд - мікс з неспрыяльных умоў надвор’я падрыхтавала гэта зіма для беларусаў. Дарожныя і камунальныя службы сталіцы ўжо не першы тыдзень працуюць у рэжыме 24 на 7, каб гарантаваць бяспеку перамяшчэння пешаходаў і вадзіцеляў. Са стыхіяй Мінск спраўляецца паспяхова (гл. відэа).