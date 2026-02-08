Камфорт усюды - як у Беларусі добраўпарадкоўваюць пасёлкі гарадскога тыпу

Беларусь - гэта дзяржава, у якой жыць усюды аднолькава добра і камфортна. Развіццё рэгіёнаў - адзін з галоўных прыярытэтаў. І беларусы выбіраюць для жыцця не толькі мегаполісы - гарады-спадарожнікі, пасёлкі гарадскога тыпу, вёскі будучыні і проста малыя населеныя пункты - тут усё ствараецца па стандарце сталіцы. Дар'я Рачко адправілася ў беларускую глыбінку і сабрала факты.