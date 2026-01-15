Глядзець анлайнПраграма ТБ
Каму са спецыялістаў сёлета прапануюць арэнднае жыллё - зазірнулі ў сталічны пералік

Парадку чвэрці агульнай плошчы жыллёвага будаўніцтва ў новай пяцігодцы павінны скласці арэндныя метры. Узвядзенне такога жылля - адзін з прыярытэтаў жыллёвай палітыкі. Гэта закладзена ў адпаведнай дзяржпраграме. Чакаецца, што каля 5 млн арэндных "квадратаў" пабудуюць да 2030 года. Падаваць іх будуць, у тым ліку, спецыялістам найбольш запатрабаваных прафесій.

Такі падыход адобраны на вышэйшым узроўні як механізм замацавання кадраў, асабліва ў невялікіх населеных пунктах. Як атрымаць арэндную кватэру? Разбіралася Вольга Анішчанка на прыкладзе нашай сталіцы (глядзіце відэа).

