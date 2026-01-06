Камунальнікі і дарожнікі Беларусі працягваюць працу ва ўзмоцненым рэжыме

У Беларусі працягваецца маштабная ўборка снегу. Асаблівую ўвагу надалі найбольш пацярпелым раёнам. Там уборка і расчыстка дарог вяліся нават уначы, каб да раніцы гарантаваць праезд транспарта і бяспеку жыхароў.

У Мінску ў начную змену было задзейнічана 35 адзінак спецтэхнікі, для апрацоўкі тэрыторый скарыстана 189 т супрацьгалалёдных матэрыялаў.