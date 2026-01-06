3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Камунальнікі і дарожнікі Беларусі працягваюць працу ва ўзмоцненым рэжыме
У Беларусі працягваецца маштабная ўборка снегу. Асаблівую ўвагу надалі найбольш пацярпелым раёнам. Там уборка і расчыстка дарог вяліся нават уначы, каб да раніцы гарантаваць праезд транспарта і бяспеку жыхароў.
У Мінску ў начную змену было задзейнічана 35 адзінак спецтэхнікі, для апрацоўкі тэрыторый скарыстана 189 т супрацьгалалёдных матэрыялаў.
У гэтыя хвіліны камунальныя службы працягваюць працаваць і ў штатным, і ва ўзмоцненым рэжымах. Задзейнічана больш за 1,5 тыс. спецыялістаў ЖКГ і 113 адзінак тэхнікі. Не застаюцца ў баку і простыя людзі: бяруць лапаты і выходзяць дапамагаць камунальнікам.
Нагадаем, сіноптыкі 8 студзеня абяцаюць чарговыя сюрпрызы надвор'я. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Беларусі з-за снегападаў і моцнага ветру. Дададуцца і маразы да мінус 25. Зараз снежнае покрыва месцамі перавысіла 20 см, але абяцаюць, што насыпле яшчэ столькі ж.