Кандытарскія фабрыкі Беларусі пачалі падрыхтоўку да Новага года: навінкі, наборы і адвэнт-календары
Кандытарскія фабрыкі пачынаюць падрыхтоўку да Новага года. Тэхнолагі традыцыйна распрацоўваюць эксклюзіўныя навінкі.
Падарунак павінен здзіўляць не толькі густам, але і формай. Кожны год дызайнеры прапаноўваюць дзясяткі варыянтаў пакавання. Маленькім ласунам прапануюць наборы ад 300 г да 3 кг як у кардоннай, так і металічнай упакоўцы.
Для самых дапытлівых падрыхтаваны адвэнт-календары з прыемнымі сюрпрызамі.
Змесціва кожнага набору фарміруецца такім чынам, каб унутры былі толькі самыя свежыя і папулярныя цукеркі, вафлі, батончыкі без штучных фарбавальнікаў і шкодных тлушчаў.
Задача вытворцаў, у першую чаргу, - забяспечыць унутраны рынак. Хоць беларускія прысмакі даўно даспадобы і замежнаму пакупніку.
Галіна працягвае мадэрнізацыю. У краіне з'явіцца новы вытворчы корпус па перапрацоўцы какава-бабоў і выпуску какава-прадуктаў. Рэалізаваць праект плануюць у найбліжэйшыя 2 гады.