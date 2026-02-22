3.73 BYN
Канферэнцыя па абароне нацыянальных брэндаў стартуе ў Мінску 5 сакавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад рэгістрацыі таварных знакаў, процідзеяння нядобрасумленнасці да кібербяспекі. У Мінску 5 сакавіка стартуе канферэнцыя па абароне нацыянальных брэндаў. Асноўныя ўдзельнікі, а іх больш як 150, - прадстаўнікі беларускіх прадпрыемстваў. Акцэнт зробяць на абарону прадукцыі "Зроблена ў Беларусі" на замежных рынках. Сёння мы працуем з Афрыкай, Лацінскай Амерыкай, Азіяй. Таму ўстае пытанне аб ахове аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці.
На канферэнцыі абмяркуюць і механізмы барацьбы з нядобрасумленнай канкурэнцыяй на анлайн-пляцоўках.