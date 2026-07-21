Канікулы на прыродзе: больш за 26 тыс. дзяцей аздаровяцца ў палатачных лагерах
І адпачынак, і загартоўка - больш за 26 тыс. дзяцей аздаровяцца ў палатачных лагерах сёлета. Гэта канікулы на свежым паветры, дзе замест ложкаў - спальныя мяшкі, а сацсеткі замяняюць жывыя зносіны. Адрозненне ад звыклых лагераў - палявыя ўмовы.
"Кожны дзень праводзяцца розныя спартыўныя мерапрыемствы: валейбол, крос, дартс і футбол. Шмат новых сяброў з'явілася", - расказаў адпачывальнік палатачнага лагера "Патрыёт" Ілья Качан.
"Мы прачынаемся ў 7:30, потым у нас зарадка, умыванне і сняданак. Усё вельмі падабаецца! Спім прама на вуліцы, на свежым паветры - гэта зусім не тое, што ў дамах", - падзяліўся адпачывальнік палатачнага лагера "Патрыёт" Аляксей Варабей.
Аляксандр Мацюшонак, начальнік упраўлення выхаваўчай і сацыяльнай работы Міністэрства адукацыі Беларусі:
"Работа палатачных лагераў арганізавана па двух кірунках: палатачныя лагеры перасоўныя і стацыянарныя. На экватары аздараўленчай кампаніі адпрацавалі ўжо 584 палатачныя лагеры, і аздараўленне прайшлі каля 18 тыс. дзяцей. З іх каля 14 тыс. - у стацыянарных лагерах".
Работа палатачных лагераў арганізавана па профілях: ваенна-патрыятычным, мастацкім або сацыяльна-педагагічным. Дзеці могуць выбраць любы кірунак, каб летні вольны час быў не толькі вясёлым, але і пазнавальным.