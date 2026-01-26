3.75 BYN
Кансультаванне і забарона для прыватных цэнтраў: як у Беларусі змяняюць падыход да абортаў
Аўтар:Яніна Клімовіч
У Беларусі на парадку дня - пытанне аб забароне абортаў у прыватных медыцынскіх установах. Ініцыятыва знайшла адлюстраванне ў праекце новага Кодэкса аб ахове здароўя.
Пра гэта не прынята гаварыць на шырокую аўдыторыю і дзяліцца з навакольнымі. Фінансавыя цяжкасці, адсутнасць жылля або "мы не планавалі" - гэта тыя прычыны, якія часцей за ўсё гучаць у кабінетах у гінеколага.
Не заўсёды гэтыя аргументы аб'ектыўныя, але гэта разумееш не адразу, прызнаецца Аляксандра, якая ведае пра гэта не па чутках. Таму, распавёўшы сваю гісторыю, спадзяецца, што такі крок дапаможа іншым знайсці ў сабе сілы зрабіць правільны выбар.