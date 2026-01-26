Кансультаванне і забарона для прыватных цэнтраў: як у Беларусі змяняюць падыход да абортаў

У Беларусі на парадку дня - пытанне аб забароне абортаў у прыватных медыцынскіх установах. Ініцыятыва знайшла адлюстраванне ў праекце новага Кодэкса аб ахове здароўя.

Пра гэта не прынята гаварыць на шырокую аўдыторыю і дзяліцца з навакольнымі. Фінансавыя цяжкасці, адсутнасць жылля або "мы не планавалі" - гэта тыя прычыны, якія часцей за ўсё гучаць у кабінетах у гінеколага.