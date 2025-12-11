3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Канцэрт, латарэі, ласункі з розных куткоў свету: Калядны кірмаш гатовы да прыёму гасцей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аўтэнтычныя сувеніры і традыцыйныя ласункі з розных куткоў свету чакаюць гасцей ужо 13 снежня ў "Кэпітал Пэлас". Апошнія падрыхтоўкі перад стартам традыцыйнага Каляднага кірмашу. Штогадовую дабрачынную акцыю арганізоўвае Мінскі міжнародны жаночы клуб. На працягу дня прадугледжаны канцэртная праграма і латарэі з уручэннем падарункаў ад дыпламатычных місій у Беларусі.
Усе сродкі, выручаныя ад продажу нацыянальных сувеніраў і латарэйных білетаў, будуць накіраваныя выключна на дабрачынныя праекты. Уваход свабодны. Стаць часткай добрай справы зможа кожны жадаючы па адрасе: Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 38.