Канцэрт, латарэі, ласункі з розных куткоў свету: Калядны кірмаш гатовы да прыёму гасцей

Аўтэнтычныя сувеніры і традыцыйныя ласункі з розных куткоў свету чакаюць гасцей ужо 13 снежня ў "Кэпітал Пэлас". Апошнія падрыхтоўкі перад стартам традыцыйнага Каляднага кірмашу. Штогадовую дабрачынную акцыю арганізоўвае Мінскі міжнародны жаночы клуб. На працягу дня прадугледжаны канцэртная праграма і латарэі з уручэннем падарункаў ад дыпламатычных місій у Беларусі.

Усе сродкі, выручаныя ад продажу нацыянальных сувеніраў і латарэйных білетаў, будуць накіраваныя выключна на дабрачынныя праекты. Уваход свабодны. Стаць часткай добрай справы зможа кожны жадаючы па адрасе: Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 38.

