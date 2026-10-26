Капрамонт робіць Мінск больш утульным і прывабным

Зрабіць сталіцу больш утульнай і прывабнай дапамагаюць маштабныя планавыя работы па капітальным рамонце жылых дамоў. У 2026 годзе адрамантавана больш за 800 тыс. квадратных метраў жылля - каля 140 шматкватэрных дамоў.

У Заводскім раёне за год аднавілі 12 шматпавярховак, усе яны ўжо ўведзены ў эксплуатацыю. Падчас капрамонту пераабсталявалі сістэму водазабеспячэння, пафарбавалі фасады, а таксама добраўпарадкавалі прылеглыя тэрыторыі, у тым ліку дзіцячыя пляцоўкі.

Аляксандр Ісакаў, першы намеснік дырэктара - галоўны інжынер ЖКГ Заводскага раёна г. Мінска:

"На сённяшні дзень усе работы выкананы, усе аб'екты, усе жылыя дамы ўведзены ў эксплуатацыю ва ўстаноўленым парадку. Работы па капітальным рамонце на 2026 год мы завяршылі. У цяперашні момант мы пачынаем ужо аб'екты, якія пераходзяць з уводам плошчы ў 2027 годзе. У 2027 годзе ў нас будзе тая ж плошча - 94 тыс. квадратных метраў, але колькасць дамоў трохі іншая - 25. Плануем 4 жылыя дамы: пачнём у гэтым годзе і ўвядзем іх у наступным. Тэрміны будаўніцтва дома залежаць ад яго аб'ёму. Чым менш дом, тым менш тэрмін. Гэта вар'іруецца дзесьці ад 4 месяцаў да 8-10 месяцаў - у залежнасці ад аб'ёму будынка".

Капітальны рамонт сёлета закрануў таксама 10 дамоў, якія з'яўляюцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Напрыклад, на вуліцы Рэвалюцыйнай завяршаецца рэканструкцыя 90-гадовага будынка. У кватэрах замянілі сістэму ацяплення і прыступілі да рамонту даху.