Каранкевіч: Дзень Перамогі - гэта святы дзень для кожнага беларуса
9 Мая - свята, якое сімвалізуе перамогу над фашызмам. Пра гэта гаварылі 8 мая на Ваенных могілках у Мінску. Кветкі да стэлы салдатам і партызанам, а таксама да Магілы Невядомага Салдата ўсклалі віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч, кіраўніцтва міністэрстваў прамысловасці і энергетыкі, а таксама кіраўнікі ўсіх вядучых прадпрыемстваў гэтых галін. Бо сёння абавязак кожнага з нас - берагчы праўду і не даць яе сказіць.
Ушанавалі памяць салдат і ў храме святога князя Аляксандра Неўскага. Ён знаходзіцца на тэрыторыі Ваенных могілак, дзе пахаваны 11 Герояў Савецкага Саюза і 500 воінаў, загінуўшых пры вызваленні Мінска. На тэрыторыі некропаля знаходзяцца брацкія магілы, у якіх тысячы салдат, афіцэраў і партызан, што загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны.
Фота БЕЛТА