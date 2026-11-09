Кардыёхірургі Беларусі выканалі складаную аперацыю на сэрцы з выкарыстаннем 3D-мадэлявання
Беларускія кардыёхірургі правялі ўнікальную для сусветнай практыкі аперацыю: пацыенту правялі рэзекцыю міякарда, выдаліўшы рэкордны для трансаартальнага доступу аб'ём тканкі - амаль 36,5 грама.
Ні для каго не сакрэт, што сэрца - гэта самы галоўны чалавечы орган, ад работы якога залежыць уся сістэма жыццезабеспячэння. Прыкметы захворванняў, якія яшчэ ўчора лічыліся класічнымі, сёння набылі зусім іншы характар. Як адзначаюць медыкі, толькі ў 15 % выпадкаў хвароба праяўляе сябе, як апісана ў падручніках, усё астатняе - маласімптомнае цячэнне, дзе стандартныя медыцынскія падыходы ўжо не такія эфектыўныя.
Кардыёхірургі сутыкнуліся са складанай дыфузнай формай гіпертрафічнай кардыёміяпатыі. Прасцей кажучы, патаўшчэнне мышачнай сценкі левага страўнічка захапіла не асобны ўчастак, а практычна ўвесь аб'ём органа, з-за чаго парушаўся адток крыві.
Кардыёхірургі стварылі дакладную 3D-мадэль сэрца пацыента, каб дэталёва спланаваць аперацыю. Праз аорту без дадатковых разрэзаў на верхавінцы сэрца ўрачы высеклі 36,3 грама залішняга міякарду, гэта звыш 10 % ад зыходнай масы сэрца. Ранейшы сусветны максімум складаў 32 грамы. Дарэчы, тэхналогію 3D-мадэлявання ў цэнтры прымянілі ўжо больш за 300 разоў.
"Аперацыя прайшла сем дзён таму. Зараз адчуваю сябе добра, гатовы хоць у космас ляцець", - гаворыць пацыент РНПЦ "Кардыялогія" Вячаслаў Угарэвіч.
Калі паглядзець на кардыяхірургію ў цэлым, тэндэнцыя відавочная: хваробы маладзеюць, а значыць медыцына абавязана апярэджваць час. РНПЦ "Кардыялогія" развіваецца адразу па некалькіх напрамках: ад высокатэхналагічных аперацый праз невялікія разрэзы да трансплантацыі сэрца.
Сёння РНПЦ "Кардыялогія" застаецца ў Беларусі вядучым цэнтрам па кардыёхірургічных умяшаннях. Тут штогод выконваюць каля 5 тыс. аперацый на сэрцы і сасудах.