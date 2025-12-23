Католікі адзначаюць Калядную куццю

Адно з самых галоўных святаў года для вернікаў - Раство Хрыстова - наступіць у ноч з 24 на 25 снежня. Сёння ў заходніх хрысціян завяршаецца перыяд духоўнай падрыхтоўкі да свята. Паводле традыцыі Пост Каляднай куцці сканчаецца са з'яўленнем на небе першай вячэрняй зоркі. У гэты дзень ўспамінаюцца старазапаветныя вяшчунствы і падзеі, якія адносяцца да Раства Збавіцеля. Сёння католікі наведваюць цэрквы, упрыгожваюць дамы і рыхтуюць святочную вячэру.