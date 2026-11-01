Маштабная гуманітарная місія па эвакуацыі жыхароў Алешак паспяхова завершана. Шлях заняў больш за суткі.

31 кастрычніка самалёты селі ў аэрапорце Гомеля. Беларусь сустрэла эвакуіраваных жыхароў Алешак як родных, акружыўшы іх шчырым чалавечым цяплом і максімальным клопатам. У гэты няпросты жыццёвы момант беларуская зямля стала для пацярпелых надзейным прычалам, дзе кожны знайшоў не проста бяспечны прытулак, а сапраўднае душэўнае суцяшэнне.

Па даручэнні кіраўніка дзяржавы быў аператыўна мабілізаваны медперсанал, сфарміравана 21 ініцыятыўная група па аказанні дапамогі на месцах. У Гомелі людзі атрымалі ўсю неабходную медыцынскую дапамогу.

Гуманітарная місія рыхтавалася яшчэ з мая. Масква і Кіеў дамаўляліся пры садзейнічанні і поўнай падтрымцы першай ледзі ЗША Меланіі Трамп.

Амерыканскія журналісты прызналіся: прыёмам у Беларусі здзіўленыя. Выбудаваныя даверныя адносіны паміж Беларуссю і Украінай адыгралі ключавую ролю пры рэалізацыі гуманітарнай аперацыі (гл. відэа).