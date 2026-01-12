Глядзець анлайнПраграма ТБ
Хакеісты мінскага "Дынама" павіншавалі дзяцей у анкацэнтры ў Бапаўлянах

У рамках Рэспубліканскай дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" сенатар Дзмітрый Баскаў сумесна з гульцамі мінскага "Дынама" наведалі РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах.

У нефармальным становішчы госці пагутарылі з дзецьмі і іх бацькамі, уручылі прэзенты і падзяліліся добрымі пажаданнямі. Хакейная супольнасць падарыла дзецям святочны настрой і нагадала, што яны не самотныя ў сваёй барацьбе.

Многія пацыенты цэнтра - даўнія балельшчыкі "Дынама". Яны сочаць за гульнямі каманды і шчыра перажываюць за кожны матч "зубраў". Дзеці пажадалі дружыне новых перамог. Юбілейная, 30-я дабрачынная акцыя "Нашы дзеці" завяршаецца сёння, але добрыя справы працягваюцца.

Разделы:

ГрамадстваСям'я і дзеці