Хакеісты мінскага "Дынама" павіншавалі дзяцей у анкацэнтры ў Бапаўлянах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У рамках Рэспубліканскай дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" сенатар Дзмітрый Баскаў сумесна з гульцамі мінскага "Дынама" наведалі РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах.
У нефармальным становішчы госці пагутарылі з дзецьмі і іх бацькамі, уручылі прэзенты і падзяліліся добрымі пажаданнямі. Хакейная супольнасць падарыла дзецям святочны настрой і нагадала, што яны не самотныя ў сваёй барацьбе.
Многія пацыенты цэнтра - даўнія балельшчыкі "Дынама". Яны сочаць за гульнямі каманды і шчыра перажываюць за кожны матч "зубраў". Дзеці пажадалі дружыне новых перамог. Юбілейная, 30-я дабрачынная акцыя "Нашы дзеці" завяршаецца сёння, але добрыя справы працягваюцца.