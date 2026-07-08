Хакейная каманда Прэзідэнта далучылася да будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Хакеісты каманды Прэзідэнта Беларусі разам з галоўным трэнерам Дзмітрыем Баскавым узялі ўдзел у працоўнай акцыі на Усебеларускай моладзевай будоўлі Нацыянальнага гістарычнага музея ў Мінску.
Сёння на аб'екце працуюць каля 500 чалавек, вядуцца аздобныя работы ўнутры комплексу. Хакеістам правялі невялікую экскурсію, пасля чаго гульцы разам з будаўнікамі і хлопцамі са студэнцкай вёскі пачалі працу. Аздобныя работы, праўда, гульцам не даручылі, але свой унёсак у агульную справу каманда зрабіла.
Гэта ўжо не першы праект, у якім удзельнічае хакейная каманда кіраўніка дзяржавы. Раней гульцы дапамагалі пры будаўніцтве мемарыяльнага комплексу "Хатынь" і Рэспубліканскага цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі ў Брэсцкай крэпасці.