Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Хакейная каманда Прэзідэнта далучылася да будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея

Хакеісты каманды Прэзідэнта Беларусі разам з галоўным трэнерам Дзмітрыем Баскавым узялі ўдзел у працоўнай акцыі на Усебеларускай моладзевай будоўлі Нацыянальнага гістарычнага музея ў Мінску.

Сёння на аб'екце працуюць каля 500 чалавек, вядуцца аздобныя работы ўнутры комплексу. Хакеістам правялі невялікую экскурсію, пасля чаго гульцы разам з будаўнікамі і хлопцамі са студэнцкай вёскі пачалі працу. Аздобныя работы, праўда, гульцам не даручылі, але свой унёсак у агульную справу каманда зрабіла.

Гэта ўжо не першы праект, у якім удзельнічае хакейная каманда кіраўніка дзяржавы. Раней гульцы дапамагалі пры будаўніцтве мемарыяльнага комплексу "Хатынь" і Рэспубліканскага цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі ў Брэсцкай крэпасці.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама