3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Харчовая бяспека: айчыннай свежай гародніны і грыбоў у продажы стане больш
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Доля беларускіх грыбоў і свежай гародніны ў продажы да канца 2026 года павінна скласці больш за 75 %.
Агуркі і таматы ў гандлі прадстаўлены круглы год, прычым не толькі імпартныя, але і айчынныя. Рост аб'ёму рэалізацыі свежай гародніны і грыбоў - больш за 10 %.
"Самы беларускі" тавар на паліцах магазінаў - курыныя яйкі. Яны на 100 % айчыннай вытворчасці. У топ-5 найменняў таксама ўваходзяць сметанковае масла, цукар, мяса і маторнае паліва.