Хайп дзеля лайкаў або рэальны крык душы - разбяромся ў праекце "У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 мая стартуе новы праект з вельмі гучнай назвай "У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі". Сацсеткі чакае маштабная рэвізія. Карэспандэнты "Першага інфармацыйнага" разбяруць кожны выпадак і дакапаюцца да ісціны. За новы праект узяліся 3 амбіцыйныя дзяўчыны, якія выдатна разбіраюцца ў народных тэмах, і дапамогуць гледачу аддзяліць адкрытыя фэйкі ад народных сігналаў дзяржавы.
Можна не сумнявацца, што кожны рэзанансны зварот абавязкова апынецца на тым самым стале. Да нас далучаюцца Стафанія Віннічак, Анастасія Бенедзісюк і Дар'я Рачко.
Давайце распавядзём пра сам праект: ідэя, задумка, задачы (гл. відэа).