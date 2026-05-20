Хрэнін: У Беларусі павысяць абсталяванасць войскаў тэрытарыяльнай абароны

У Беларусі павысяць абсталяванасць войскаў тэрытарыяльнай абароны. Пра гэта распавёў міністр абароны. Віктар Хрэнін растлумачыў, што сёння тэрытарыяльным войскам патрэбны сучасныя беспілотнікі, прыцэлы, зброя. У тым ліку гаворка ідзе аб выдачы інжынерных боепрыпасаў. Штогадовы збор "Ваенная бяспека і абарона Рэспублікі Беларусь" стартаваў сёння ў Лідзе. Удзельнікі - старшыні абласных і Мінскага гарадскога выканкамаў, а таксама ваенныя камісары рэгіёнаў і Мінска. Мерапрыемства праводзіцца для павышэння ўзроўню падрыхтоўкі кіруючага састваву ў пытаннях тэрытарыяльнай абароны.