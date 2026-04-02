Хрэнін заявіў пра павышэнне значнасці ўзаемадзеяння паміж узброенымі сіламі
На фоне мілітарызацыі Захаду непазбежным становіцца павышэнне значнасці ўзаемадзеяння паміж узброенымі сіламі. Пра гэта заявіў Віктар Хрэнін 2 красавіка на пасяджэнні Савета міністраў абароны СНД у Маскве.
У НАТА працягваецца мэтанакіраваная падрыхтоўка да вайны, заяўляецца аб фактычнай гатоўнасці да развязвання ўзброенага супрацьстаяння ўжо ў найбліжэйшыя гады. Пазіцыя заходніх суседзяў красамоўна сведчыць на карысць зробленай імі стаўкі выключна на ваенную сілу. Не менш трывожным стала і становішча на Блізкім Усходзе.
2 красавіка беларуская дэлегацыя прыняла ўдзел у цырымоніі ўскладання вянкоў і кветак да манумента Перамогі на Паклоннай гары ў Маскве.
У рамках візіту ў Расію кіраўнік абароннага ведамства таксама правядзе сустрэчы па лініі двухбаковага супрацоўніцтва.