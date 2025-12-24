3.71 BYN
"Хрыстос нарадзіўся - Бог уцелавіўся!" - у касцёлах пачаліся доўгачаканыя светлыя зімовыя святы
Вялікае і светлае свята сёння ў вернікаў, якія жывуць паводле Грыгарыянскага календара: католікаў, грэка-католікаў і пратэстантаў.
Вернікаў Беларусі цяпло павіншаваў Прэзідэнт.
Віншаванне Прэзідэнта Беларусі хрысціянам, якія святкуюць Раство Хрыстова 25 снежня:
"У гэтае светлае і доўгачаканае свята сэрцы вернікаў напоўнены асаблівым хваляваннем і спадзяваннем. Патаемнасць Раства прыносіць духоўную радасць, аб'ядноўвае ў малітве і нагадвае пра тое, што жыццё з'яўляецца неацэнным дарам. Святло Віфлеемскай зоркі і сёння напаўняе дамы сапраўднай любоўю, літасцю і клопатам пра блізкіх. Перакананы, хрысціянскія каштоўнасці будуць і далей спрыяць захаванню міру і згоды ў грамадстве на карысць роднай Беларусі".
Сёння з ранняй раніцы і да вечара ў касцёлах краіны - святочныя набажэнствы. Людзі прыходзяць у храм, каб сумесна Памаліцца і ўславіць нованароджанага Збавіцеля, павіншаваць адно аднаго і загадаць жаданне. Пра хронікі свята, адкрыцці людзей і іх сілу веры - рэпартаж Наталлі Бардзілоўскай.
"Хрыстос нарадзіўся - Бог уцелавіўся!" - з гэтага абвяшчэння ў касцёлах пачынаецца перыяд доўгачаканых светлых зімовых свят. Грыгарыянскі каляндар збірае хрысціян заходняга крыла ў храмы, дзе падчас вігілійнага набажэнства здараецца цуд – вось прамень Бэтлеемскай зоркі падае і на беларускую старонку, а кіраўнік нашых католікаў на ўрачыстай імшы нясе на руках нованароджанага Збавіцеля ў яго калыску.
Тысячы стаенак, вялікіх і малых, па ўсей краіне ў святую ноч прынялі надзею і любоў, увасобленую ў фігурцы Хрыста.
Імправізаваныя пячоры – не проста фармальная дэкарацыя ці забава для дзятвы. Калыска з Хрыстом падчас Каляд пераўтвараецца ў месца паломніцтва – святому Немаўляці дораць ласункі і дробязі, ля стаенкі моляцца і загадваюць жаданні. Усе мы крыху дзеці падчас чароўных свят. І менавіта з дзяцінства і запамінаюцца традыцыі.
Сёння пробашч касцёла Святога Францішка Асізскага стараецца зрабіць незабыўнымі святы для сваіх прыхаджан і не толькі. Католікі з Новай Баравой сёлета арганізавалі дабрачынны збор у дапамогу выхаванцам спецшколы-інтэрната ў Асіповічах – свята,увасобленае і ў малітве, і ў канкрэтнай дапамозе блізкаму.
Божае нараджэнне – свята матуль і дзяцей, сям'і, традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцей. Ад святочнага стала да касцёла і наадварот вернікі розных узростаў стараюцца прыйсці парамі, семьямі, на святочным набажэнстве моляцца пра стварэнне новых моцных саюзаў, пра нараджэнне дзетак, пра сапраўднае вернае каханне. Прыслухайцеся: і ў пажаданнях на свята – усё для сям'і і пра сямью.
Ад Божага Нараджэння да Божага Нараджэння – можна сказаць, што такі адлік часу вядуць і самі вернікі, і касцёл як інстытут. Сёлетні год для беларускага касцёла, як і для сусветнага быў юбілейным годам хрысціянства, і нашы беларускія католікі перажылі разам з усім светам шмат падзей. Напрыклад, развіталіся з пантыфікам Францыскам і сустрэлі прызначэнне новага Папы Рымскага Льва. У Беларусь быў прызначаны новы апостальскі нунцый Іньяцыа Чэфалія. Разам святкавалі юбілеі, напрыклад, стагоддзе Пінскай дыяцэзіі, і Будслаў атрымаў новы статус - духоўнага цэнтра. Адным словам, шмат падзей адбылося і шмат будзе наперадзе, упэўнены ў касцёле.
Па Божай міласці год за годам настае Божае Нараджэнне. Яго знешняя карцінка мала мяняецца: упрыгожаныя ялінкі, святло гірляндаў, сумесныя малітвы і просьбы. Пра што? Традыцыйна - пра здароўе і ўсе добрае. Але сёлета вернікі асабліва прасілі пра мір у сем'ях, для сваёй зямлі і для ўсяго свету - для тых, каму ён сёння асабліва неабходны.