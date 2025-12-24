"Хрыстос нарадзіўся - Бог уцелавіўся!" - у касцёлах пачаліся доўгачаканыя светлыя зімовыя святы

Сёння з ранняй раніцы і да вечара ў касцёлах краіны - святочныя набажэнствы. Людзі прыходзяць у храм, каб сумесна Памаліцца і ўславіць нованароджанага Збавіцеля, павіншаваць адно аднаго і загадаць жаданне. Пра хронікі свята, адкрыцці людзей і іх сілу веры - рэпартаж Наталлі Бардзілоўскай.

Сёння пробашч касцёла Святога Францішка Асізскага стараецца зрабіць незабыўнымі святы для сваіх прыхаджан і не толькі. Католікі з Новай Баравой сёлета арганізавалі дабрачынны збор у дапамогу выхаванцам спецшколы-інтэрната ў Асіповічах – свята,увасобленае і ў малітве, і ў канкрэтнай дапамозе блізкаму.

Ад Божага Нараджэння да Божага Нараджэння – можна сказаць, што такі адлік часу вядуць і самі вернікі, і касцёл як інстытут. Сёлетні год для беларускага касцёла, як і для сусветнага быў юбілейным годам хрысціянства, і нашы беларускія католікі перажылі разам з усім светам шмат падзей. Напрыклад, развіталіся з пантыфікам Францыскам і сустрэлі прызначэнне новага Папы Рымскага Льва. У Беларусь быў прызначаны новы апостальскі нунцый Іньяцыа Чэфалія. Разам святкавалі юбілеі, напрыклад, стагоддзе Пінскай дыяцэзіі, і Будслаў атрымаў новы статус - духоўнага цэнтра. Адным словам, шмат падзей адбылося і шмат будзе наперадзе, упэўнены ў касцёле.

Па Божай міласці год за годам настае Божае Нараджэнне. Яго знешняя карцінка мала мяняецца: упрыгожаныя ялінкі, святло гірляндаў, сумесныя малітвы і просьбы. Пра што? Традыцыйна - пра здароўе і ўсе добрае. Але сёлета вернікі асабліва прасілі пра мір у сем'ях, для сваёй зямлі і для ўсяго свету - для тых, каму ён сёння асабліва неабходны.