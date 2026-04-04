Хрыстос Уваскрэс! Заходнія хрысціяне святкуюць Вялікдзень

"Вялікдзень - на ўвесь свет!" Прыкладна з такім меседжам беларускія католікі пачалі сённяшні дзень! Амаль пры кожным касцёле, кожнай парафіі, у вялікіх гарадах і маленькіх вёсачках, адбыліся рэзурэкцыйныя працэсіі. Гэта такія вялікія святочныя Хрэсныя хады, падчас якіх усе прысутныя абвяшчалі: "Хрыстос Уваскрэс!"

Кананічная імша - такая, як ва ўсіх храмах, але ў касцёле Божага Цела да свята - падарунак: упершыню святочную службу суправаджаў нованабыты інструмент - у касцёле, будоўля якога завяршылася летась, цяпер свой арган!

Сёння, на працягу самога Вялікадня, амаль кожную гадзіну гучыць інструментал і песнапевы - у раскладзе архікатэдры, як і іншых касцёлаў, - па некалькі служб, усё, каб кожны чалавек мог далучыцца да свята малітоўна. Асвячэнне сімвалічных страў таксама працягваецца.

Адзначыўшы адно з самых любімых свят, католікі перадаюць "эстафету" чакання праваслаўным. У іх толькі пачынаецца Перадвелікодны тыдзень, у наступную нядзелю - Вялікдзень. Зрэшты, мы, беларусы, маем унікальную магчымасць святкаваць Уваскрэсенне Хрыста двойчы на год. Сем'і, сяброўскія кампаніі - змешаныя, наша грамадства - міжканфесійнае і ўрачыстыя даты, як і будзённае жыццё, людзі дзеляць пароўну.