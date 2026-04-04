3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Хрыстос Уваскрэс! Заходнія хрысціяне святкуюць Вялікдзень
"Вялікдзень - на ўвесь свет!" Прыкладна з такім меседжам беларускія католікі пачалі сённяшні дзень! Амаль пры кожным касцёле, кожнай парафіі, у вялікіх гарадах і маленькіх вёсачках, адбыліся рэзурэкцыйныя працэсіі. Гэта такія вялікія святочныя Хрэсныя хады, падчас якіх усе прысутныя абвяшчалі: "Хрыстос Уваскрэс!"
Кананічная імша - такая, як ва ўсіх храмах, але ў касцёле Божага Цела да свята - падарунак: упершыню святочную службу суправаджаў нованабыты інструмент - у касцёле, будоўля якога завяршылася летась, цяпер свой арган!
Сёння, на працягу самога Вялікадня, амаль кожную гадзіну гучыць інструментал і песнапевы - у раскладзе архікатэдры, як і іншых касцёлаў, - па некалькі служб, усё, каб кожны чалавек мог далучыцца да свята малітоўна. Асвячэнне сімвалічных страў таксама працягваецца.
Евангельская падзея, якая стала святам чалавецтва, Уваскрасэнне Хрыстова, здавалася б, прыходзіць штогод, але кожны раз прыносіць новыя і новыя эмоцыі, думкі і чаканні.
Адзначыўшы адно з самых любімых свят, католікі перадаюць "эстафету" чакання праваслаўным. У іх толькі пачынаецца Перадвелікодны тыдзень, у наступную нядзелю - Вялікдзень. Зрэшты, мы, беларусы, маем унікальную магчымасць святкаваць Уваскрэсенне Хрыста двойчы на год. Сем'і, сяброўскія кампаніі - змешаныя, наша грамадства - міжканфесійнае і ўрачыстыя даты, як і будзённае жыццё, людзі дзеляць пароўну.