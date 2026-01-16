Хто вінаваты ў "парковачнай бітве" ў дварах і чаму "ватрушкі" - самы небяспечны атракцыён

У асноўнай зоне рызыкі дзеці. З пачатку сезона пры катанні на цюбінгах, санках і лядзянках траўмы атрымалі ўжо больш за 200 хлопчыкаў і дзяўчынак. Не абмінае бяда і дарослых: у спісах пацярпелых іх ужо каля 100 чалавек.