Хто вінаваты ў "парковачнай бітве" ў дварах і чаму "ватрушкі" - самы небяспечны атракцыён
Зіма сёлета вырашыла не проста зайсці ў госці, а праверыць беларусаў на трываласць. Спачатку былі рэкордныя снегапады, следам насталі арктычныя маразы.
Але за хрустальнай прыгажосцю і белай казкай хаваецца чарада небяспек. Гэта і цюбінгі, якія з дзіцячай забавы ператвараюцца ў некіруемыя снарады, у выніку - сотні траўм.
Не сыходзяць з палос навіны і аб дарожных здарэннях, дзе любая памылка можа стаць фатальнай. І, нарэшце, бытавыя канфлікты, дзе звычайны двор ператвараецца ў поле бою! "Снежныя войны" за паркоўку часам прымушаюць забыць і аб сумленні, і аб прыстойнасцях.
Небяспечныя зімовыя забавы
Папулярнае катанне на цюбінгах, або "ватрушках" нярэдка заканчваецца выклікам хуткай дапамогі. Для беларускіх двароў гэта тыповы сцэнарый. Асноўная прычына траўм - стыхійныя неабсталяваныя горкі.
У Мінску лідарамі па колькасці небяспечных лакацый застаюцца Заводскі і Фрунзенскі раёны. Падлічыць дакладную колькасць стыхійных горак у горадзе практычна немагчыма. Небяспечныя ўчасткі спрабуюць засыпаць пяском, але пагроза жыццю ўсё роўна захоўваецца.
У асноўнай зоне рызыкі дзеці. З пачатку сезона пры катанні на цюбінгах, санках і лядзянках траўмы атрымалі ўжо больш за 200 хлопчыкаў і дзяўчынак. Не абмінае бяда і дарослых: у спісах пацярпелых іх ужо каля 100 чалавек.
Цюбінг - рэч некантралюемая. Гэта машына без тармазоў. Невядома, куды можа занесці гэты снарад на высокай хуткасці, таму важна катацца толькі ў спецыяльна адведзеных для гэтага месцах і абавязкова бацькам трэба сачыць за дзецьмі.
Зімовыя пагрозы пачынаюцца адразу за парогам дома. Мароз не проста шчыпле шчокі, ён б'е па здароўі: абмарожанні і падзенні на слізкіх тратуарах сталі масавай з'явай. Толькі за апошнія два месяцы меддапамога спатрэбілася 3,6 тыс. беларусаў. Амаль кожны шосты - дзіця.
Небяспека на дарогах
У спісе галоўных зімовых пагроз па-ранейшаму лідзіруе праезная частка. Зводкі здарэнняў абнаўляюцца практычна штодня, пры гэтым прычыны і акалічнасці аварый заўсёды розныя. Сярод найбольш частых парушэнняў - кіраванне ў нецвярозым выглядзе, адсутнасць правоў або зімовай гумы на аўто, а таксама невыкананне правілаў перавозкі дзяцей.
Сітуацыю на дарогах сур'ёзна ўскладняюць і маразы. Нізкія тэмпературы напрамую ўплываюць на кіравальнасць аўтамабіля, што патрабуе ад вадзіцеляў выканання асаблівых мер бяспекі.
Ганна Банадык, прадстаўнік галоўнага ўпраўлення ДАІ МУС Беларусі:
"Перад паездкай неабходна праверыць узровень ахаладжальнай вадкасці, зарад акумулятара, пераканацца ў спраўнасці сістэмы ацяплення салона. Уладальнікам дызельных аўто варта выкарыстоўваць спецыяльнае зімовае паліва. Не лішнім будзе вазіць з сабой трос, правады прыкурвання, лапату, тэрмас з гарачым пітвом і плед".
За станам дарог і вуліц арганізаваны кругласутачны маніторынг. Калі грамадзянам спатрэбіцца дапамога, нарады міліцыі гатовы да аператыўнага рэагавання.
Каварны лёд на вадаёмах
З прыходам маразоў на вадаёмах краіны настае "гарачы" сезон для беларускіх ратавальнікаў. Прафілактычныя рэйды праводзяцца штодня. Галоўнымі героямі трывожных зводак становяцца рыбакі, якія, нягледзячы на папярэджанні, працягваюць кідаць выклік лёду. У зоне рызыкі і дзеці.
"Звяртаем увагу ў першую чаргу на людзей на вадзе без камізэлек, падыходзім да іх бліжэй і тлумачым, што без камізэлькі на вадзе знаходзіцца нельга, за гэта прадугледжана адміністрацыйнае пакаранне", - адзначыў матарыст выратавальнай станцыі "Дразды" Леанід Харковіч.
Забарона на піратэхніку
З-за вялікай колькасці траўм у Беларусі ўжо больш чым год дзейнічае забарона на продаж практычна ўсіх відаў піратэхнікі. Выключэнне - бенгальскія агні, свечкі для торта і хлапушкі. Салюты і феерверкі сёння табу для фізасоб.
Продаж піратэхнічных вырабаў строга рэгламентаваны: рэалізоўваць такі тавар могуць толькі спецыялізаваныя магазіны, а пакупніком можа выступаць толькі арганізацыя, якая мае спецыяльны допуск і ліцэнзію.
"Бітвы" ў дварах
Пакуль адны выкладваюць утульныя зімовыя відэа, другія вядуць рэпартажы з палёў "парковачных бітваў". Расчышчанае парковачнае месца стала прынадным кавалачкам для вадзіцеляў. Сёння барацьба ідзе літаральна за кожны квадратны метр асфальту. Пазіцыя "хто пачысціў, той і гаспадар" справакавала ў сацсетках хвалю спрэчак.
Згодна з правіламі добраўпарадкавання, аўтаўладальнік абавязаны расчысціць снег у радыусе аднаго метра вакол сваёй машыны. Аднак пакуль адны добрасумленна робяць гэта, другія ігнаруюць і займаюць месца, расчышчанае суседзямі. Такая несправядлівасць і вымусіла вадзіцеляў пайсці на вельмі незвычайныя эксперыменты
Цагліна, каробка, крэсла - чым толькі ні "браніруюць" парковачныя месцы вадзіцелі. У сувязі з такой сітуацыяй мінчанам ужо пачалі пакідаць апавяшчэнні з напамінкам аб абавязку ўбіраць снег вакол аўтамабіляў, інакш - штраф.
Студзеньскія маразы захаваюцца, таму варта быць уважлівым і глядзець па баках, бо як сцвярджае народная прымаўка: беражы нос у вялікі мароз.